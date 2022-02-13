اليوم السابع
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الأحد، 13 فبراير 2022 01:57 م
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بدء صلوات تجنيز الأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح فى الكاتدرائية المرقسية

الأحد، 13 فبراير 2022 12:57 م
بدء صلوات تجنيز الأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح فى الكاتدرائية المرقسية صلوات تجنيز الأنبا لوكاس
كتب: محمد الأحمدى

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بدأت الآن صلوات تجنيز الأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة فى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وذلك بمشاركة عدد من أعضاء المجمع المقدس، وفى انتظار وصول قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريركالكرازة المرقسية ليترأس الصلوات

 

ومن المقرر أن يتم الصلاة عليه بأسيوط أيضا بعد انتهاء ترأس قداسة البابا تواضروس الثانى لصلوات التجنيز عليه

 

وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مساء أمس وفاة نيافة الأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح، حيث نشرت على صفحتها الرسمية: "رقد فى الرب بشيخوخة صالحة نيافة الأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة ورئيس دير الشهيد مارمينا المعلق بجبلأبنوب، عن عمر تجاوز 72 سنة، بعد حياة رهبانية بلغت 45 سنة قضى منها 36 سنة أسقفًا، حيث ولد يوم 5 نوفمبر 1949 وترهب بديرالقديس الأنبا بيشوى بوادى النطرون، فى 23 مارس 1977وسيم أسقفًا يوم عيد العنصرة 22 يونيو 1986.


الكنيسه الارثوذكسيه

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