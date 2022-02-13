اليوم السابع: مجلس الشيوخ يقر نهائيا قانون العمل المنظم للقطاع الخاص

تتابع اليوم السابع في عددها المطبوع الصادر غدا الاثنين، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى باستمرار برنامج الطروحات لتوسيع قاعدة الملكية فى البورصة، وموافقة مجلس الشيوخ على قانون العمل المنظم للقطاع الخاص، علاوة على توفير أراض لإقامة 11 منطقة صناعية فى 3 محافظات.. وغيرها من القضايا.

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غرامة 1000 جنيه لمخالفة العلاوة السنوية وإجازة الوضع.. "الشيوخ" يقر نهائيا قانون العمل المنظم للقطاع الخاص.. المجلس يوافق على "إجازة الأبوة" يوم والدة الطفل ومنح الضبطية القضائية لضبط جرائم مخالفة أحكامه.. وتشديد عقوبة السخرة والتمييز ضد العمال



الرئيس السيسى يوجه باستمرار برنامج الطروحات لتوسيع قاعدة الملكية فى البورصة.. الرئيس يتابع خطط الحكومة لبرنامج الطروحات وصناعة السيارات.. ويكلف بمواصلة العمل على تعميق التصنيع الوطنى للسيارات الكهربائية خاصة الصناعات المغذية لها





الرئيس السيسي يكلف بتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين فى قضايا البيئة والتحول الأخضر.. الرئيس يتابع استراتيجية التعاون مع الشركاء الدوليين فى مختلف المشروعات القومية التنموية.. ويؤكد على تحفيز دور القطاع الخاص فى زيادة معدلات النمو



التنمية المحلية: توفير أراض لإقامة 11 منطقة صناعية فى 3 محافظات.. "شعراوى": 297 مليون جنيه إجمالى قيمة استثمارات المشروعات.. و140 ألف فدان لإقامة 68 منطقة صناعية





عودة الفصل الدراسى الثانى لطلاب المدارس الأسبوع المقبل.. الوزارة توجه المدارس بمراعاة الإجراءات الاحترازية وتطبيق الغياب واستمرار تطعيم الطالب ضد كورون



إزالة التعديات.. حملات يومية مستمرة لاستعادة أراضى الدولة.. محافظ الفيوم: محاسبة أى مسئول يتخاذل عن التنفيذ والتصدى لـ 137 حالة تعد على أراضى الدولة ببنى سويف





حياة كريمة.. إنجازات فى كل محافظات مصر.. الكشف والعالج مجانا لأهالى الفشن ببنى سويف.. وقافلة طبية مجانية بقنا.. وتنظيم قوافل ثقافية وفنية بقرى مركز أبنوب بأسيوط





