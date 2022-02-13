اليوم السابع
Ads
الأحد، 13 فبراير 2022 03:27 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

المترو تناشد الركاب بعدم دخول المحطات دون ارتداء كمامات للوقاية ضد كورونا

الأحد، 13 فبراير 2022 02:05 م
المترو تناشد الركاب بعدم دخول المحطات دون ارتداء كمامات للوقاية ضد كورونا المترو
كتب ـ رضا حبيشى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
جددت شركة المترو مطالبتها لجمهور الركاب بعدم دخول المحطات بدون ارتداء كمامات للوقاية ضد كورونا، مؤكدة أنه سيتم توقيع غرامات فورية عليهم تنفيذا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
 
وتواصل شركة المترو التشديد على مداخل المحطات لمنع دخول أى راكب لا يرتدى كمامة مع القيام بحملات تفتيشية على المخالفين داخل المحطات والقطارات وتغريمهم بشكل فورى من قبل شرطة المترو مع تحرير محاضر شرطة ضد الركاب الممتنعين عن الدفع الفورى للغرامة المقدرة ب 50 جنيها.
 
وتوفر شركة المترو كمامات بشبابيك التذاكر بالمحطات للبيع للجمهور، ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، مع استمرارها فى التنبيه على الركاب بالمحطات بضرورة ارتداء كمامات خلال الدخول للمحطات أو استقلال القطارات.
 
وأكدت شركة المترو، أن أى راكب يمكنه خلال شراء التذكرة طلب كمامة من شباك الحجز مناشدة الركاب الاستمرار فى ارتداء الكمامات خلال استقلال القطارات  للوقاية من كورونا.
 
 
 
 
 

المترو

مترو الانفاق

كورونا

تعقيم المترو

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة