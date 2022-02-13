الصحة: وصلنا لتلقيح 28 مليون مواطن ومن المبكر الحديث عن انحسار الموجة الرابعة

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه خلال اليومين الماضيين كان هناك إصابات فى أعداد الإصابات بفيروس كورونا فى مصر، متابعا أنه من المبكر أن نقول إن الفترة المقبلة قد تشهد زيادة أن تراجع فى عدد الإصابات، ومن المبكر أيضا أن نقول إن هذا انحسار للموجة الرابعة ولكن نحتاج لوقت لإعلان أن هناك انحسارا للموجة.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة، فى تصريحات لبرنامج 90 دقيقة، أن الوزارة تمكنت من الوصول إلى 44 % من الفئة المستهدفة بالتطعيم ضد كورونا، وتخطينا 28 مليون متلقح تلقيحا كاملا، وهناك وفرة من اللقاحات تكفى لأكثر من 53 مليون مواطن.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الدولة تطلق العديد من المبادرات الصحية لصالح الأم والأطفال من بينها مبادرة الكشف المبكر عن ضعف السمع بجانب مبادرات للكشف عن السمنة والتقزم، والكشف المبكر عن سرطان الثدى، والهدف تحقيق حياة كريمة للمواطن المصرى صحيا وفى كل المجالات، ونقدم خدمة صحية متميزة سواء فى محافظات التأمين الصحى أو غيرها فى المحافظات حتى تدخل فى مسار التأمين الصحى.