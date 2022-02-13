اليوم السابع
Ads
الأحد، 13 فبراير 2022 09:19 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

الشرطة الإسرائيلية تعتقل فلسطينيا بدعوى محاولة دهس مستوطنين في حي الشيخ جراح

الأحد، 13 فبراير 2022 09:00 م
الشرطة الإسرائيلية تعتقل فلسطينيا بدعوى محاولة دهس مستوطنين في حي الشيخ جراح شرطة الاحتلال
ا ش ا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية سائق سيارة فلسطينيا بدعوى محاولة دهس مستوطنين في حي الشيخ جراح مساء السبت.

وتمت عملية الاعتقال في الوقت الذي كان المستوطنون يقومون باعتراض السيارات الفلسطينية على مرآى من القوات الإسرائيلية.

كما اعتقلت القوات الإسرائيلية مساء الأحد مقدسيا ونجله من حي الشيخ جراح في القدس المحتلة بعد الاعتداء عليهما.

وفي وقت سابق اليوم، أغلقت الشرطة مدخل حي الشيخ جراح الغربي بالسواتر الحديدية.

وشهد حي الشيخ جراح في القدس الشرقية توترا إثر مشاحنات بين المواطنين الفلسطينيين والمستوطنين اليهود بالتزامن مع زيارة النائب اليميني في الكنيست إيتمار بن غفير للحي.

ومع وصوله إلى الحي وسط تواجد مكثف للقوى الأمنية الإسرائيلية، نقل بن غفير مكتبه البرلماني إلى الحي الذي يشهد توترا منذ نحو عام.

وكان النائب اليميني وزعيم حزب "القوة اليهودية" أعلن نقل مكتبه البرلماني "لحماية السكان اليهود في الحي بعد أن قال إن منزل أحدهم تعرض للحرق".

هذا، وجدد بن غفير دعوته للمستوطنين بالتواجد والاحتشاد مرة أخرى أمام منزل عائلة سالم.

 

 

 


اسرائيل

الشرطة الاسرائيلية

فلسطين

اخبار فلسطين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة