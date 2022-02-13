اليوم السابع
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الأحد، 13 فبراير 2022 07:46 م
أكرم القصاص
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السودان: توجيه بتوفير احتياجات "الحركات المسلحة" لإخلاء قواتها من المدن

الأحد، 13 فبراير 2022 07:06 م
السودان: توجيه بتوفير احتياجات "الحركات المسلحة" لإخلاء قواتها من المدن البرهان
ا ش ا

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وجهت اللجنة الفنية لمجلس الأمن والدفاع السوداني، بالتوفير الفوري للاحتياجات اللوجستية للحركات الموقعة على السلام لتنفيذ قرار إخلاء قواتها من المدن و تمركزها في مناطق التجميع في إطار تنفيذ بند الترتيبات الأمنية التي نصت عليها إتفاقية جوبا للسلام مسار دارفور .

وكان الإجتماع برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة، بحضور المكون العسكري بمجلس السيادة الإنتقالي و رئيس هيئة الأركان و مدير عام قوات الشرطة و مدير جهاز المخابرات العامة و مدير منظومة الصناعات الدفاعية و قائد ثاني قوات الدعم السريع و رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية ومدير استخبارات الدعم السريع إستمعت اللجنة الي إيجازات أمنية و إستخبارية و جنائية تطرقت إلى مجمل الأوضاع الأمنية بالبلاد .


 


السودان

البرهان

مجلس السيادة الانتقالى

اخبار السودان

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