السنيورة: لبنان يحتاج إحياء مشروع رفيق الحريرى لإعادة الاعتبار للدولة

إيمان حنا

أكد رئيس الوزراء اللبنانى الأسبق فؤاد السنيورة، فى بيان له، بمناسبة الذكرى الـ17 لاغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريرى، أن هذه المناسبة فرصة لاستذكار دوره الفريد وإسهاماته وعطاءاته من أجل أن يعود لبنان سيدا حرا مستقلا ومزدهرا، مستنكرا ما وصفه بحملات التشويه والتجنى على ما عمل عليه وضحى من أجله وحققه لإنقاذ لبنان واستعادة نهوضه الوطنى والحضارى والإعمارى والاقتصادى والإنسانى، لينطلق لبنان الوطن من جديد ويستعيد دوره الطبيعى كنقطة جذب للعرب والعالم، وكمنارة للعلم والثقافة، ومقصدا حضاريا وثقافيا وتعليميا وسياحيا واستثماريا وعلاجيا وخدماتيا.

أضاف السنيوة، أن لبنان أحوج ما يكون اليوم إلى عمل وطنى انقاذى عبر إعادة الحياة وضخ العزيمة والإصرار فى مشروع رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريرى الوطنى القائم على إعادة الاعتبار للدولة اللبنانية فى دورها، وفى الحرص على بسط سلطتها الكاملة على جميع أراضيها ومرافقها، وفى التشديد على اعتماد مبادئ وسياسات الإصلاح والنهوض فى شتى المجالات الوطنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإدارية، والارتكاز على قاعدة العيش المشترك الإسلامى المسيحى والتمسك بلبنان الرسالة التى شدد عليها قداسة البابا يوحنا بولس الثانى، بالإضافة أيضا إلى التمسك باحترام الدستور وباستكمال تنفيذ اتفاق الطائف (وثيقة الوفاق الوطني) بكل توجهاته وأسسه وبنوده لاستعادة النهوض والعافية الوطنية والاقتصادية والمعيشية للبنان واللبنانيين.

واعتبر السنيورة أن اغتيال الحريرى وحد اللبنانيين وجمعهم فى ساحة واحدة، مؤكدا أن لبنان أحوج ما لتجميع اللبنانيين من أجل العمل بجد من أجل استرداد الدولة اللبنانية من خاطفيها، مؤكدا أن الحريرى يبقى حاضرا بقوة حتى فى غيابه، وشامخا فى مشروعه الحضارى لإنقاذ لبنان رغم كل المحن التى عصفت وتعصف بلبنان.