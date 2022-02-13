السفير البريطانى ببغداد يؤكد التزام بلاده بدعم العراق فى مواجهة تنظيم "داعش"

وذكرت الخلية في بيان صحفي أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، أن القوة الجوية شنت بطائرات من طراز "f-16" ، ووفقا لمعلومات استخبارية، ضربة جوية دقيقة في وادي ازغيتون ضمن قطاع قيادة عمليات المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك، مما أسفر عن تدمير موقع لعناصر عصابات داعش الإرهابية.