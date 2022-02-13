اليوم السابع
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الأحد، 13 فبراير 2022 10:49 م
أكرم القصاص
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السفير البريطانى ببغداد يؤكد التزام بلاده بدعم العراق فى مواجهة تنظيم "داعش"

الأحد، 13 فبراير 2022 10:00 م
السفير البريطانى ببغداد يؤكد التزام بلاده بدعم العراق فى مواجهة تنظيم "داعش" العراق
ا ش ا

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أكد السفير البريطاني في بغداد مارك برايسون ريتشاردسون، التزام بلاده بدعم العراق في مواجهة تنيظم "داعش" الإرهابي، وتقديم المشورة والتدريب، وجاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأحد، مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجى.

أعلنت خلية الإعلام الأمني بالعراق، اليوم الأحد، تدمير موقعا لتنظيم (داعش) الإرهابي في محافظة كركوك شمالي العراق.
 

وذكرت الخلية في بيان صحفي أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، أن القوة الجوية شنت بطائرات من طراز "f-16" ، ووفقا لمعلومات استخبارية، ضربة جوية دقيقة في وادي ازغيتون ضمن قطاع قيادة عمليات المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك، مما أسفر عن تدمير موقع لعناصر عصابات داعش الإرهابية.

 

 


العراق

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