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الرئيس السيسي يوجه بتعزيز التعاون مع شركاء التنمية بالبيئة والتحول الأخضر

الأحد، 13 فبراير 2022 03:49 م
الرئيس السيسي يوجه بتعزيز التعاون مع شركاء التنمية بالبيئة والتحول الأخضر جانب من الاجتماع
كتب محمد الجالى

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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين فى موضوعات البيئة والتحول الأخضر، بما فيها ما يتعلق بالمشروع القومى للدولة للنهوض بالبحيرات على مستوى الجمهورية والحفاظ على التنوع البيولوجى بها.

 

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي.

 

 
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة استراتيجية الدولة للتعاون مع الشركاء الدوليين فى مختلف المشروعات القومية التنموية".

 

كما وجه الرئيس بتحقيق أقصى استفادة من التعاون التنموى لدعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادى شامل ومستدام، فضلًا عن تعزيز التنافسية وتحفيز دور القطاع الخاص فى زيادة معدلات النمو، إلى جانب تعزيز جهود الدولة للاستثمار فى البنية التحتية ورأس المال البشرى من خلال مبادرة "حياة كريمة"، مع الاستمرار فى نشر تجارب النجاح التنموية فى تلك القطاعات من خلال المنصات الدولية المختلفة.

 


السيسي

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