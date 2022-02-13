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الرئيس السيسى يوجه بمواصلة العمل على تعميق التصنيع الوطني للسيارات الكهربائية

الأحد، 13 فبراير 2022 02:16 م
الرئيس السيسى يوجه بمواصلة العمل على تعميق التصنيع الوطني للسيارات الكهربائية الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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اطلع الرئيس عبد الفتاح السيسى،  على خطة الحكومة فيما يتعلق بصناعة السيارات، موجهاً بمواصلة العمل على تعميق التصنيع الوطني للسيارات الكهربائية، خاصةً الصناعات المغذية لها، وذلك لمواكبة الاتجاه العالمي في هذا الإطار.
 
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، و هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.

السيسي

الرئيس السيسي

التصنيع المحلي

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صناعة السيارات

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