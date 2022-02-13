اليوم السابع
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الأحد، 13 فبراير 2022 02:26 م
أكرم القصاص
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"الخارجية القبرصية" تدعو المواطنين إلى تجنب السفر لأوكرانيا

الأحد، 13 فبراير 2022 01:06 م
"الخارجية القبرصية" تدعو المواطنين إلى تجنب السفر لأوكرانيا الشرطة الأوكرانية - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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دعت وزارة الخارجية القبرصية، اليوم الأحد، المواطنين القبرصيين إلى تجنب السفر تمامًا خلال الفترة القادمة إلى أوكرانيا؛ في ضوء التطورات الأخيرة المتعلقة بحالة الاضطرابات في المنطقة، وخاصة فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية.

وذكرت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء القبرصية (سي إن إيه)، أن "مواطني جمهورية قبرص، الذين يعيشون بشكل دائم والذين يتواجدون بشكل مؤقت في أي مكان داخل أوكرانيا، مدعوون للإعلان عن وجودهم في البلاد وتقديم تفاصيل بشأن قنوات الاتصال الخاصة بهم".

 


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الأزمة الأوكرانية

الخارجية القبرصية

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