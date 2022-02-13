"الخارجية القبرصية" تدعو المواطنين إلى تجنب السفر لأوكرانيا

وذكرت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء القبرصية (سي إن إيه)، أن "مواطني جمهورية قبرص، الذين يعيشون بشكل دائم والذين يتواجدون بشكل مؤقت في أي مكان داخل أوكرانيا، مدعوون للإعلان عن وجودهم في البلاد وتقديم تفاصيل بشأن قنوات الاتصال الخاصة بهم".