اليوم السابع
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الجمهورية الجديدة.. بحيرة عين الصيرة بالقاهرة تعود للحياة.. إنفوجراف

الأحد، 13 فبراير 2022 08:00 ص
الجمهورية الجديدة.. بحيرة عين الصيرة بالقاهرة تعود للحياة.. إنفوجراف بحيرة عين الحياة
كتب ــ سيد الخلفاوى

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نشرت محافظة القاهرة "إنفوجراف" عن مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة والتي غيرت المشهد بالكامل فى منطقة الفسطاط بمصر القديمة، بعد انتهاء تطويرها، و فى النقاط التالية ننشر أهم المعلومات عن المشروع كالتالى...
 
 
1- المشروع بمحيط المتحف القومى للحضارة المصرية
 
2- يضم المشروع 4 مطاعم بمساحة 1,5 فدان
 
3- يحيطه سور خارجى بطول 2400 م 
 
4- به مناطق انتظار سيارات سعة 425 سيارة
 
5- له 3 بوابات دخول للمشروع، و4 حمامات عامة لخدمة الرواد
 
6- تضم مبانى الخدمات خزان مياه وإطفاء الحريق، وخزان المياه ‏العكرة لرى المزروعات
 
7. به محطة كهرباء رئيسية ومحطات كهرباء فرعية
 
8- يضم شبكات رى وحريق ومياه وصرف صحى ومحطة معالجة وتنقية لمياه البحيرة
 
9- بجواره محور الحضارات يربط المنطقة بعدد من الطرق الرئيسية
 
10- مشروع بحيرة عين الصيرة على مساحة ‏63 فدانا
 
11- تم تنفيذ ممشى سياحى حول البحيرة بطول 2500 م طولى
 
12- يضم جزيرة استوائية وسط البحيرة
 
13- به مسرح مكشوف ومناطق خضراء، وبرجولات خشبية، و 5 مجموعات نوافير عائمة داخل البحيرة
 
14- المنطقة كانت بؤرة لتجميع مخلفات القمامة، وبها مبانى العشوائية
 
بحيرة عين الصيرة (2)
بحيرة عين الصيرة 

بحيرة عين الصيرة (1)
بحيرة عين الصيرة 
 

الجمهورية الجديدة

بحية عين الصيرة

محافظة القاهرة

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