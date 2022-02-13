الجمهورية الجديدة.. بحيرة عين الصيرة بالقاهرة تعود للحياة.. إنفوجراف

نشرت محافظة القاهرة "إنفوجراف" عن مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة والتي غيرت المشهد بالكامل فى منطقة الفسطاط بمصر القديمة، بعد انتهاء تطويرها، و فى النقاط التالية ننشر أهم المعلومات عن المشروع كالتالى...
1- المشروع بمحيط المتحف القومى للحضارة المصرية
2- يضم المشروع 4 مطاعم بمساحة 1,5 فدان
3- يحيطه سور خارجى بطول 2400 م
4- به مناطق انتظار سيارات سعة 425 سيارة
5- له 3 بوابات دخول للمشروع، و4 حمامات عامة لخدمة الرواد
6- تضم مبانى الخدمات خزان مياه وإطفاء الحريق، وخزان المياه العكرة لرى المزروعات
7. به محطة كهرباء رئيسية ومحطات كهرباء فرعية
8- يضم شبكات رى وحريق ومياه وصرف صحى ومحطة معالجة وتنقية لمياه البحيرة
9- بجواره محور الحضارات يربط المنطقة بعدد من الطرق الرئيسية
10- مشروع بحيرة عين الصيرة على مساحة 63 فدانا
11- تم تنفيذ ممشى سياحى حول البحيرة بطول 2500 م طولى
12- يضم جزيرة استوائية وسط البحيرة
13- به مسرح مكشوف ومناطق خضراء، وبرجولات خشبية، و 5 مجموعات نوافير عائمة داخل البحيرة
14- المنطقة كانت بؤرة لتجميع مخلفات القمامة، وبها مبانى العشوائية
بحيرة عين الصيرة
بحيرة عين الصيرة
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