اليوم السابع
Ads
الأحد، 13 فبراير 2022 02:23 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

التنظيم والإدارة ينتهى من دراسة التسوية لـ29 موظفا بمركز البحوث الزراعية

الأحد، 13 فبراير 2022 02:10 م
التنظيم والإدارة ينتهى من دراسة التسوية لـ29 موظفا بمركز البحوث الزراعية الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
كتبت ريهام الباشا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن الانتهاء من دراسة إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى والمعروف بـ"التسوية" لعدد 29 موظفا بمركز البحوث الزراعية، وقام الجهاز بإرسال موافقته إلى وزارة المالية لإعمال شئونها.
 
وأشار رئيس الجهاز إلى أن إعادة التعيين "التسوية" مرهونة بموافقة لجنة الموارد البشرية واعتماد السلطة المختصة لمحضر اللجنة حتى موعد أقصاه الأول من نوفمبر 2019، طبقا لقانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.
 
من الجدير بالذكر أن الجهاز يقوم كل شهر بنشر تقرير ببعض جهوده في الشهر السابق، فيما يتعلق بالشئون الوظيفية من نقل وتسوية وتثبيت وتنفيذ أحكام وغيرها، مع نشر أسماء الجهات التي انتهت معاملاتها ذات العلاقة بهذه الموضوعات، وذلك على الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ويمكن للزملاء من العاملين بالجهات الواردة أسماءها في الاستفسار على الرابط الالكتروني المرفق بالتقرير بالأسم الرباعي والرقم القومي حفاظا على الخصوصية بشأن الموضوعات الواردة.

التنظيم والإدارة

الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة

صالح الشيخ

مركز البحوث الزراعية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تعرف على تشكيل أعضاء مجلس جهاز تنظيم إدارة المخلفات وفقا للقانون

الجمعة، 11 فبراير 2022 07:00 ص

توقيع خطة عمل بين جهاز التنظيم والإدارة وديوان الخدمة المدنية الأردنى

الأربعاء، 09 فبراير 2022 03:59 م

رئيس التنظيم والإدارة يزور ديوان الخدمة المدنية الأردنية لبحث تعزيز التعاون

الإثنين، 07 فبراير 2022 07:59 م

بعد إقرار اللائحة.. منظومة متكاملة لتنظيم وإدارة المخلفات وحل مشكلة القمامة.. ضوابط للتخلص من مخلفات الهدم والأنشطة الصناعية.. اشتراطات صارمة بشأن تداول المخلفات الخطرة والأكياس البلاستيكية للحفاظ على الصحة

الإثنين، 07 فبراير 2022 03:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة