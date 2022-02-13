التموين لـ"لميس الحديدى": التوتر الروسى الأوكرانى دفع أسعار الذهب للصعود

قال الدكتور ناجى فرج مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، إن الذهب لازال مخزن القيمة بالنسبة للمصريين كونه استثمار ناجح وهو من الأوعية الإدخارية التى جربها المصريين منذ الستينيات واستمر حتى الآن وأحبه وهو مخزن قيمة قوى واحتياطى استراتيجى للمواطنين والدولة.

وأضاف فى مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الاعلامية لميس الحديدى على شاشة ON أن الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة لديها أكبر احتياطى استراتيجى من الذهب وكافة المستثمرين.

وحول أسباب ارتفاع أسعار الذهب فى الساعات الاخيرة قال: ارتفاع سريع فى الساعات الأخيرة بسبب أزمة أوكرانيا كونها البابة الشرقية لأوروبا وحلف الناتو مما ضغط على الذهب بشدة تخوفاً من نشوء حرب بين روسيا وأوكرانيا فضلاً عن الضغوط الشديدة التى يتعرض لها المعدن الاصفر بسبب التضخم العالمى وعدم إقدام الفيدرالى الأمريكى على رفع أسعار الفائدة حتى الآن.