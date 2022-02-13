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"التعليم" تبدأ اليوم مقابلات رؤساء لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2022

الأحد، 13 فبراير 2022 12:00 ص
"التعليم" تبدأ اليوم مقابلات رؤساء لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2022 وزارة التربية والتعليم
محمود طه حسين

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تبدأ اليوم الأحد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إجراء المقابلات الخاصة بالمرشحين للعمل بامتحانات الدبلومات الفنية 2022، والتى تشمل رؤساء اللجان ورؤساء مراكز توزيع الأسئلة، م على أن تبدأ مقابلات المرشحين فى امتحانات التعليم الزراعى والتجارى والفندقى الاثنين 14 فبراير 2022.
 
وأكدت الوزارة أنه تعقد اللجان برئاسة مدير عام التعليم الفنى بالمديرية وأعضاء اللجنة المرشحين من قبل قطاع التعليم الفنى وعضو لجنة الإدارة المركزية للتعليم الفنى وعضو لجنة الإدارة وعضو الشئون القانونية وعضو التوجية المالى والإدارى وعضو إدارى من المديرية.
 
وتابعت وزارة التربية والتعليم، على المرشحين الذى تنطبق عليهم شروط الترشح لوظيفتى "رئيس لجنة - مراقب أول" حضور المقابلة وبحوزتهم نموذج رقم 5 معتمد من جهة عملهم الأصلية والإدارة التعليمية أو المديرية لمن لم يرسلها من قبل، كما شددت وزارة التعليم، باتخاذ كل التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة أثناء عقد المقابلة مع المرشحين لأعمال الامتحانات.
 

التربية والتعليم

امتحانات الدبلومات الفنية 2022

اجراء مقابلات المرشحين للعمل بامتحان الدبلومات

اخبارمصر

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