التعليم العالي تعلن منح درجة الماجستير بإدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية للعام 2022/2023

كتب محمد صبحى

استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من د. أشرف العزازي رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات بالوزارة، حول إعلان الإدارة المركزية للبعثات بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، فتح باب التقديم للحصول على منح في درجة الماجستير بإدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، بحد أقصى عام دراسي.

وأشار التقرير إلى أن التقدم لهذه المنح، بدأ السبت الموافق 12 فبراير 2022، ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 31 مارس 2022، في تمام الساعة الثانية والنصف مساءً، بمقر الإدارة المركزية للبعثات في حي السفارات بمدينة نصر.

وللاطلاع على كافة الشروط، والمُستندات المطلوبة، يرجي زيارة الرابط:

https://bit.ly/cdm-usaid-mba

ومن جانبه، أوضح د. هيثم حمزة رئيس الإدارة المركزية للبعثات والتمثيل الثقافي بوزارة التعليم العالي، أن هذا الإعلان يأتي في إطار تنفيذ برنامج "مبادرة التعليم العالي لمنح الدراسات العليا للمهنيين"، وفقًا للاتفاقية رقم 263 – 298 الموقعة بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية، وتنص هذه الاتفاقية على توفير منح دراسية بغرض رفع كفاءة "مؤسسات الحكومة المصرية والجامعات والمراكز البحثية"، للمُساهمة في النمو الاقتصادي القومي، وهذه المنح مُتاحة للذكور والإناث وذوي الاحتياجات الخاصة.