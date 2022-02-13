التعاون الخليجى: 107 ملايين جرعة لقاح كورونا تم توزيعها بدول الخليج

كتبت ـ إيمان حنا

بلغ عدد لقاحات كورونا التى تم توزيعها بدول مجلس التعاون الخليجى 107 ملايين جرعة؛ فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 94.8%.

وقال مركز الإحصاء الخليجي عبر حسابه الرسمى بـ"تويتر"، إن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول التعاون بلغ 106.786.290 جرعة، وبلغت الإصابات المؤكدة 3.361.987 حالة، وإجمالي حالات التعافي 3.118.483 حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 20.050 حالة حتى يوم أمس.

وأضاف المركز، أن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 94.8%، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 92.8%.