التحقيقات: المتهمان بسرقة السيارات بالمقطم اشتريا سيارات من متحصلات السرقة

كتب سليم على

كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب القاهرة، أن المتهمين بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بأسلوب كسر الزجاج فى المقطم، اشتروا سيارة من متحصلات وقائع السرقة التى قاموا بتنفيذها.

وكانت النيابة قررت حبس المتهمتين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت بالتحري حول نشاطهم الإجرامى.

وتلقى قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة بلاغاً من أحد المواطنين، بأنه ترك سيارته بدائرة القسم، وحال عودته اكتشف كسر زجاجها وسرقة مبلغ مالى من داخلها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة الجيزة باستخدام سيارة ملاكى مثبت عليها لوحات معدنية تحمل أرقاما خاصة بسيارة أخرى "غير مبلغ بسرقتها".

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين حال استقلالهما السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة مُثبت عليها لوحات معدنية لسيارة أخرى، وعُثر بداخل السيارة على اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارة وتبين أنها "ملك أحدهما"- فرد خرطوش- طلقة لذات العيار.

وبمواجهتهما بالتحريات اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في السرقة من داخل السيارات بأسلوب "التتبع وكسر الزجاج".

كما أقرا بارتكاب 5 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وأضافا بشرائهما السيارة من متحصلات وقائع السرقة. كما تم بإرشادهما ضبط المبلغ المالى المستولى عليه من المبلغ ، وكذا ضبط "2 شاشة، 2 جهاز لاب توب، جهاز ميكرويف، 3 قطع مكبر صوت" من متحصلات وقائع السرقة.

وباستدعاء المجنى عليهم اتهموهما بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.