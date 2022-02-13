البابا فرنسيس يقود حشودا في صلاة من أجل أن يسود السلام أوكرانيا

وقال فرنسيس، الذي وجه نداءات كثيرة من أجل السلام في أوكرانيا ودعا الشهر الماضي إلى يوم عالمي للصلاة من أجل السلام "الأخبار من أوكرانيا مقلقة للغاية". وأضاف "دعونا نصلي في صمت". وساد الحشد الصمت لنحو نصف دقيقة.

جاءت صلاة فرنسيس غداة إبلاغ الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي دام ساعة أن الغرب سيرد بشكل حاسم على أي غزو لأوكرانيا موضحا أن مثل هذه الخطوة ستؤدي إلى معاناة واسعة النطاق وستعزل موسكو.

ودأبت موسكو على نفي اعتزامها غزو أوكرانيا وقالت عن هذه التحذيرات أنها من قبيل "الهيستيريا".