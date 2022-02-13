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البابا تواضروس يترأس صلوات تجنيز الأنبا لوكاس الساعة الواحدة ظهرا بالعباسية

الأحد، 13 فبراير 2022 11:06 ص
البابا تواضروس يترأس صلوات تجنيز الأنبا لوكاس الساعة الواحدة ظهرا بالعباسية قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية
كتب ـ محمد الأحمدى

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يصلي قداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فى الواحدة من بعد ظهر اليوم الأحد، صلوات تجنيز مثلث الرحمات نيافة الأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة ورئيس دير الشهيد مارمينا المعلق بجبل أبنوب، الذي رقد في الرب مساء أمس السبت.
 
ومن المنتظر أن يشارك في صلوات التجنيز عدد من أحبار الكنيسة، والآباء الكهنة والرهبان.  
 
وكانت الصفحة الرسمية للكنيسة الأرثوذكسية نشرت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" " رقد في الرب بشيخوخة صالحة منذ قليل نيافة الأنبا لوكاس أسقفأبنوب والفتح وأسيوط الجديدة ورئيس دير الشهيد مارمينا المعلق بجبل أبنوب، عن عمر تجاوز 72 سنة،  بعد حياة رهبانية بلغت 45 سنة قضى منها 36 سنة أسقفًا، حيث ولد يوم 5 نوفمبر 1949 وترهب بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، في 23 مارس 1977". 

الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

الانبا لوكاس

اخبار الكنيسة

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