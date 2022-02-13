اليوم السابع
Ads
الأحد، 13 فبراير 2022 07:46 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الأوقاف توزع 6 أطنان لحوم صكوك الإطعام فى سوهاج وقنا اليوم

الأحد، 13 فبراير 2022 07:00 ص
الأوقاف توزع 6 أطنان لحوم صكوك الإطعام فى سوهاج وقنا اليوم توزيع لحوم
كتب ــ على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
توزع وزارة الأوقاف اليوم الأحد، 6 أطنان من لحوم صكوك الإطعام على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظتي (سوهاج- قنا)، بواقع (3) أطنان لكل محافظة، وذلك للأسبوع الثاني من بدء مرحلة التوزيع. 
 
وأوضحت الوزارة، أنه بذلك يصل إجمالي ما تم توزيعه من لحوم صكوك الإطعام حتى تاريخه (40) طنًّا من اللحوم بمحافظات (القاهرة– الجيزة – الدقهلية  – الإسكندرية– دمياط - بني سويف- الفيوم- المنيا- الشرقية- القليوبية- السويس- المنوفية-أسيوط- سوهاج- قنا). 
 
وأكدت غرفة العمليات بالوزارة على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية مع المستحقين، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله (عز وجل) في أن اختصنا بخدمتهم. 
 
كما أكدت وزارة الأوقاف، على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع، لافتة إلى أنه سيتم التوزيع تباعًا والإعلان الرسمي عن ذلك على موقع الوزارة.
 
 

الأوقاف

لحوك صكوك الإطعام

لحوم وزارة الأوقاف

اخبار الاوقاف

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة