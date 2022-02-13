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الأميك: مبيعات السيارات «الملاكى» سجلت أعلى مستوى لها خلال شهر ديسمبر الماضى

الأحد، 13 فبراير 2022 02:43 م
الأميك: مبيعات السيارات «الملاكى» سجلت أعلى مستوى لها خلال شهر ديسمبر الماضى صورة أرشيفية للسيارات
كتبت : أمانى سمير

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ذكر آخر تقرير عن مجلس معلومات سوق السيارت " الأميك " أن مبيعات السيارات «الملاكي» فى مصر قد سجلت أعلى مستوى لها خلال شهر ديسمبر الماضى، لتصل إلى 22 ألفًا و162 سيارة ، مقارنة بآخر الـ3 سنوات الماضية.

وكشف تقرير مجلس معلومات سوق السيارات عن وجود انخفاض في مبيعات السيارات لأدنى مستوى لها وذلك خلال شهر أبريل من عام 2020، بعدما بلغت نحو 5852 سيارة .

وأوضح التقرير أيضا ارتفاع مبيعات سيارات "الركوب – الملاكي" بنسبة 10%، لتسجل بيع حوالي  22 ألفًا و162 سيارة خلال شهر ديسمبر الماضى 2021 ، مقارنة بنحو 20 ألفًا و211 وحدة فى الفترة المقابلة من 2020.


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