اعرف ‬‬شروط القادمين إلى لبنان ضمن إجراءات "كورونا" بداية من الثلاثاء

إيمان حنا

وفى لبنان صدر تعميم مهم حول الإجراءات المتعلقة بـ الركاب القادمين إلى لبنان اعتبارا من 15 فبراير الجارى، يؤكد ضرورة قيام جميع الركاب الراغبين بالقدوم إلى لبنان- باستثناء الأطفال دون 13 سنة وقوات اليونيفيل-، بالتسجيل عبر المنصة الإلكترونية MOPH PASS الخاصة بوزارة الصحة العامة والتأكد من صحة المعلومات قبل إرسالها، تمهيدا للحصول على تصريح مرور MOPH PASS.

وعلى جميع الركاب الراغبين بالقدوم إلى لبنان -باستثناء الأطفال دون 12 سنة-، أن يكونوا قد أجروا فحص بى سى آر فى أحد المختبرات المعتمدة من قبل السلطات المعنية فى الدول القادمين منها وذلك خلال 48 ساعة كحد أقصى من تاريخ أخذ عينة الفحص لغاية ركوب الطائرة من نقطة الانطلاق الأولى أو COVID-19 Antigen Rapid Test مع الزامية وجود رمز OR ضمنه وذلك خلال 24 ساعة كحد أقصى، من تاريخ أخذ عينة الفحص لغاية ركوب الطائرة من نقطة الانطلاق الأولى أن يقوموا بتحميل الفحص على المنصة الخاصة بوزارة الصحة.

و على جميع الركاب القادمين إلى لبنان - باستثناء الأطفال دون 12 سنة وقوات اليونيفيل- أن يخضعوا لفحص PCR فور وصولهم إلى مطار رفيق الحريرى الدولى – بيروت، بحيث يقوموا مسبقا بدفع 30 دولارا بواسطة بطاقة ائتمان صادرة من لبنان بالعملة الوطنية أو دولية بالدولار، وذلك حصرا عبر المنصة الإلكترونية.

وعلى جميع الركاب القادمين الذين خضعوا لفحص الـ PCR عند الوصول إلى مطار رفيق الحريرى الدولى – بيروت أن يلزموا الحجر المنزلى لحين ظهور نتيجة الفحص الذى أجرى فى المطار، حيث سوف يتم ابلاغهم بنتيجته ما بين 24 و48 ساعة عبر رسالة نصية أو بالإمكان الحصول على النتيجة إلكترونيا.

فى حالة كانت نتيجة فحص الـ PCR إيجابية، يجب على الراكب الاتصال فورا على الخط الساخن لكورونا فى وزارة الصحة العامة بلبنان، وذلك فى حال لم يتم التواصل معه من قبل فريق الوزارة.

وحددت الاستثناءات إعفاء الركاب بالقدوم إلى لبنان من إجراء فحص PCR أو COVID-19 Antigen Rapid Test فى الدول القادمين منها فى حال كانوا ملقحين بالكامل أى أن يكونوا قد تلقوا الجرعة الثانية والثالثة من أى لقاح COVID-19 أو جرعة كاملة من لقاح COVID-19 ( الذى هو عبارة عن جرعة واحدة فقط) منذ فترة لا تتعدى ستة أشهر، وعليهم أن يقوموا بتحميل الوثائق أو الشهادات الرسمية التى تثبت ذلك على المنصة الخاصة بوزارة الصحة للحصول على تصريح مرور MOPH PASS، يخضعون لفحصPCR فور وصولهم إلى مطار رفيق الحريرى الدولي- بيروت.

ويعفى أيضا الركاب الذين غادروا لبنان ويريدون العودة خلال فترة أسبوع، أى الذين غادروا خلال أحد أيام الأسبوع وعادوا فى نفس اليوم خلال الاسبوع التالى، من إجراء فحص PCR أوCOVID-19 Antigen Rapid Test فى البلدان التى يرغبون بالعودة منها، ويخضعون فحص PCR فور وصولهم إلى مطار رفيق الحريرى الدولى – بيروت.