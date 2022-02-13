اليوم السابع
Ads
الأحد، 13 فبراير 2022 03:11 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

استمرار فعاليات حملة تطعيم العاملين بمحافظة مطروح بلقاح كورونا.. صور

الأحد، 13 فبراير 2022 02:13 م
استمرار فعاليات حملة تطعيم العاملين بمحافظة مطروح بلقاح كورونا.. صور فعاليات حملة تطعيم العاملين
مطروح ــ حسن مشالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تشهد محافظة مطروح استمرار فعاليات حملة تطعيم العاملين بالمحافظة للجرعات الثانية والثالثة بلقاح فيروس كورونا، اليوم الأحد، من خلال فريق طبى متنقل أمام مكتب خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة تم تخصيصه لهذا الغرض تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وذلك فى إطار التيسير على الموظفين والمواطنين المترددين على مكتب خدمة المواطنين  لأخد اللقاح والجرعات التنشيطية فى سهولة ويسر دون معاناة، ولحمايتهم من أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا ضمن خطة المحافظة بالتنسيق مع مديرية الصحة لإطلاق عدد من الفرق الطبية المتنقلة  بالديوان العام، والوحدات المحلية والمديريات الخدمية لاستكمال جرعات التطعيم للعاملين بها بلقاح فيروس كورونا تنفيذا  لتعليمات رئاسة الوزراء للتوسع فى أعمال التطعيم.

وناشد محافظ مطروح المواطنين، سرعة التسجيل على الموقع الرسمى لوزارة الصحة، لتلقى اللقاح حفاظاً على صحتهم وللحد من الإصابة بفيروس كورونا، معرباً عن شكره للفرق الطبية لجهدهم المستمر وعملهم المخلص فى مواجهة هذا الوباء.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد البلتاجى ، وكيل وزارة الصحة بمطروح استمرار أعمال المراكز الثابتة المخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا ممن قاموا بالتسجيل على الموقع الرسمى لوزارة الصحة بجانب فرق طبية متحركة منتشرة  على مستوى مدن المحافظة،  مع التوعية المستمرة بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ومنها ارتداء الكمامات الطبية ومراعاة التباعد الاجتماعى للحفاظ على سلامة وصحة مواطنى المحافظة.

 

WhatsApp Image 2022-02-13 at 1.45.26 PM
 

 

WhatsApp Image 2022-02-13 at 1.45.28 PM (1)
 

 

WhatsApp Image 2022-02-13 at 1.45.28 PM
 

 


محافظة مطروح

حملة تطعيم العاملين

الجرعات الثانية

لقاح فيروس كورونا

فريق طبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة