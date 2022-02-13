استمرار فعاليات حملة تطعيم العاملين بمحافظة مطروح بلقاح كورونا.. صور

مطروح ــ حسن مشالى

تشهد محافظة مطروح استمرار فعاليات حملة تطعيم العاملين بالمحافظة للجرعات الثانية والثالثة بلقاح فيروس كورونا، اليوم الأحد، من خلال فريق طبى متنقل أمام مكتب خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة تم تخصيصه لهذا الغرض تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وذلك فى إطار التيسير على الموظفين والمواطنين المترددين على مكتب خدمة المواطنين لأخد اللقاح والجرعات التنشيطية فى سهولة ويسر دون معاناة، ولحمايتهم من أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا ضمن خطة المحافظة بالتنسيق مع مديرية الصحة لإطلاق عدد من الفرق الطبية المتنقلة بالديوان العام، والوحدات المحلية والمديريات الخدمية لاستكمال جرعات التطعيم للعاملين بها بلقاح فيروس كورونا تنفيذا لتعليمات رئاسة الوزراء للتوسع فى أعمال التطعيم.

وناشد محافظ مطروح المواطنين، سرعة التسجيل على الموقع الرسمى لوزارة الصحة، لتلقى اللقاح حفاظاً على صحتهم وللحد من الإصابة بفيروس كورونا، معرباً عن شكره للفرق الطبية لجهدهم المستمر وعملهم المخلص فى مواجهة هذا الوباء.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد البلتاجى ، وكيل وزارة الصحة بمطروح استمرار أعمال المراكز الثابتة المخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا ممن قاموا بالتسجيل على الموقع الرسمى لوزارة الصحة بجانب فرق طبية متحركة منتشرة على مستوى مدن المحافظة، مع التوعية المستمرة بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ومنها ارتداء الكمامات الطبية ومراعاة التباعد الاجتماعى للحفاظ على سلامة وصحة مواطنى المحافظة.