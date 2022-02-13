استقرار حالة الطقس بكفر الشيخ واستمرار حركة الملاحة وانطلاق مراكب الصيد

كفر الشيخ- محمد سليمان

تشهد مدن وقرى محافظة كفر الشيخ استقرار في حالة الطقس، اليوم الأحد، وسماء صافية وشمس مشرقة، وانطلاق مراكب الصيد من ميناء البرلس بعد تزويدها بالوقود والثلج، ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، غرفة العمليات وإدارة الأزمات الرئيسية بالمحافظة والغرف الفرعية، بمتابعة حالة الطقس، والتعامل معها.

وتلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، برئاسة المحاسب نصر عبدالهادي، إشارة من ميناء الصيد بالبرلس، بانطلاق مراكب الصيد من ميناء البرلس للبحر المتوسط في رحلات صيد، وانتظام حركة الملاحة البحرية، كما انطلقت مراكب الصيد ببحيرة البرلس ومن القرى المطلة على البحر المتوسط بقرى مطوبس، في رحلات صيد نظراً لاستقرار حالة الطقس.

وكانت هيئة الأرصاد المصرية أعلنت عن وجود فرص كبيرة لتكون الشبورة المائية في الصباح الباكر علي شمال البلاد بسبب تكون مرتفع جوي يعمل علي استقرار في الأحوال الجوية خلال الفترة القادمة. ومن المتوقع ان تشهد معظم أنحاء البلاد ارتفاع في درجات الحرارة حيث تسجل القاهرة 20 درجة، كما تتدهور الرؤية الأفقية علي الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلي القاهرة نتيجة تكون الشبورة المائية.