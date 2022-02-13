استعدادات مكثفة لتأمين مباراة نهائي كأس العالم للأندية في السلة بمصر

كتب محمود عبد الراضي

أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة فريق بورجوس الإسباني، مع فلامنجو البرازيلي، في المباراة النهائية بكأس العالم للأندية في السلة المقامة بمصر.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الأفريقية غرف عمليات لمتابعة سير المباراة وتأمين الجماهير وطاقم التحكيم وممر اللاعبين، لخلق أجواء آمنة للحضور.

وحقق فريق بورجوس الإسباني لكرة السلة الفوز على نادي الزمالك في نصف نهائي كأس العالم للأندية بنتيجة 78/61، ليضرب موعدًا مع فلامنجو البرازيلي في المباراة النهائية.

وواجه الزمالك نظيره بورجوس الإسباني في نصف نهائي كأس العالم للأندية المقامة حاليًا في مصر والتي انطلقت في تمام الثامنة من مساء اليوم الجمعة.

وبدأ الزمالك المباراة بشكل جيد إلا أن الفريق الإسباني تمكن من التفوق في الفترة الأولى بنتيجة 23/16، واستمر تفوق حامل لقب البطولة في الفترة الثانية الذي أنهاه لصالحه بنتيجة 44/34.