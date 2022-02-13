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استعدادات مكثفة لتأمين مباراة بيراميدز وأهلي طرابلس اليوم

الأحد، 13 فبراير 2022 03:00 ص
استعدادات مكثفة لتأمين مباراة بيراميدز وأهلي طرابلس اليوم تأمين الملاعب
كتب محمود عبد الراضي

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أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة بيراميدز وأهلي طرابلس، التي تقام فى السادسة مساء اليوم الأحد باستاد الدفاع الجوي، في الجولة الأولى بدور المجموعات من الكونفدرالية.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الأفريقية، غرف عمليات لمتابعة سير المباراة وتأمين الجماهير وطاقم التحكيم وممر اللاعبين، لخلق أجواء آمنة للحضور.

ويحل أهلي طرابلس ضيفا على بيراميدز في السادسة من مساء الأحد باستاد الدفاع الجوي في أولى جولات دور المجموعات من كأس الكونفدرالية.

وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان.

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - أحمد سامي - محمود حمدي - أحمد فتحي - حسين السيد "مارسيليو".

خط الوسط: عمر جابر - إسلام عيسى - محمود صادق - نبيل دونجا - إبراهيم تراوري - عبد الله السعيد - وليد الكرتي - إبراهيم عادل - محمود صابر - عبد الرحمن صميدة.

خط الهجوم: فاجري لاكاي - دودو الجباس.

 

 


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