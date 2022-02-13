استطلاع: 53% من الأمريكيين يؤيدون عدم التدخل في الأزمة الأوكرانية

أيد أكثر من نصف الأمريكيين عدم تدخل بلادهم في الأزمة الأوكرانية، فيما اعتبر 20 بالمئة منهم نهج الرئيس جو بايدن تجاه روسيا "عدائيا للغاية".

وأشارت شبكة "سي بي إس" نيوز التي أجرت الاستطلاع إلى أن فكرة "عدم التدخل" حظيت بشعبية كبيرة بين الجمهوريين والمستقلين، وبين الذين لم يبلغوا 65 عاما، فيما يعتقد الديمقراطيون والمشاركون الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما وأكثر أنه "من الصواب في الغالب دعم أوكرانيا".

وفضل 53% من المشاركين خيار "البقاء جانبا"، فيما فضل 43% "دعم أوكرانيا"، واختار 4% خيار "دعم روسيا"، عند سؤالهم عن الكيفية التي يجب أن تتصرف بها الولايات المتحدة في "المفاوضات حول وأوكرانيا".

واعتبر 46% من المستطلعين أن "نهج بايدن تجاه روسيا صحيح"، و34% أكدوا أنه "ودي جدا"، فيما قرر 20% أنه "عدائي جدا".

وتم إجراء استطلاع الرأي في الفترة من 8 إلى 11 فبراير الجاري وشمل 2578 من البالغين الأمريكيين، فيما قدر القائمون عليه نسبة الخطأ في الدراسة بـ2.2%.