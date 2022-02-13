إنشاء وتطوير 5 مدارس فى بلبيس بالشرقية بتكلفة 38 مليونا و412 ألف جنيه

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الدولة تولى إهتماماً كبيراً بتطوير قطاع التعليم من خلال التوسع فى إنشاء صروح تعليمية جديدة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة، لافتاً إلى أنه جارى تنفيذ أعمال إنشاء وتطوير 119 مدرسة وإدارة تعليمية لإضافة 1578 فصل جديد بتكلفة 704 مليون و581 ألف جنيه بنطاق المحافظة لتقديم تعليم جيد للأجيال القادمة والمشاركة فى بناء مستقبل مصر الجديدة التى نحلم بها.

ومن جانبه أوضح المهندس أحمد مرسى مدير هيئة الأبنية التعليمية بالشرقية، أنه جارى الإنتهاء من ‏إنشاء وتطوير وتوسعة 5 مدارس بمركز ومدينة بلبيس بتكلفة 38 مليون و 412 ألف جنيه شملت.

- إنشاء جديد لمدرسة على فتحى مسلم الإبتدائية بتكلفة 5 مليون و600 ألف جنيه حيث بلغت نسبة التنفيذ 50 %.

- إنشاء جديد لمدرسة الكيلانية الرسمية للغات بتكلفة 13 مليون و483 ألف جنيه حيث بلغت نسبة التنفيذ 50 %.

- إنشاء جديد لمدرسة أحمد سالم حمد سويلم للتعليم الأساسى بتكلفة 5 مليون و31 ألف جنيه حيث بلغت نسبة التنفيذ 55 %.

- أعمال توسعة مدرسة غيته الإبتدائية الجديدة بتكلفة 4 مليون و276 ألف جنيه حيث بلغت نسبة التنفيذ 80 %.

- أعمال إحلال جزئى لمدرسة بلبيس الثانوية الصناعية بتكلفة 10 مليون و19 ألف جنيه حيث بلغت نسبة التنفيذ 21 %.

أضاف مديرعام هيئة الأبنية التعليمية، أنه جارى مضاعفة الأعمال وتكثيف الورديات لسرعة الإنتهاء من هذه المشروعات ودخولها الخدمة طبقاً للجدول الزمنى المقرر وذلك بهدف القضاء على نظام الفترتين ولتقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية وتقديم تعليم جيد للأجيال القادمة.