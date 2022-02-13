إزالة 10 حالات تعد فى كوم أمبو بمساحة 1750 مترًا مربع بأسوان.. صور

أسوان – عبد الله صلاح

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان، 10 حالات تعد بمساحة 1750 م2 بقريتى حجازة والكفور، ضمن حملة إزالات مكبرة، اليوم الأحد.

وأعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة الميدانية داخل القرى لأدراج أي تعديات مستحدثة والتعامل معها بشكل فورى ضمن الموجة الـ 19 لردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة بتحويلهم للنيابة العسكرية.

وكلف المحافظ، بإجراء حصر دقيق للتعديات على الأراضى الزراعية والبناء ومنشآت الرى بما يتوافق مع رصد منظومة المتغيرات المكانية للوقوف على أي تعديات مستحدثة وخاصة أنه مقرر إيقاف الدعم لاصحاب هذه التعديات سواء كان هذا الدعم من التموين أو الخبز أو الأسمدة وغيرها من كافة صور الدعم المقدم للمواطنين.