أول مكتبة إلكترونية للمكفوفين بالجمهورية تنطلق من الإسكندرية.. لايف

الاسكندرية جاكلين منير

قدم تليفزيون اليوم السابع فيديو لايف من أول مكتبة إلكترونية للمكفوفين بالجمهورية تنطلق من الإسكندرية.

وتقول مى محمد على، مدرسة فرنساوى بمدرسة النور للمكفوفين، وهى مكفوفة، إن الجهاز متطور جدا فى الاستخدام ويعمل بطريقة "بريل" فى الكتابة، و يعد بمثابة جهاز كمبيوتر محمول مخصص للمكفوفين، و يعمل بالكتابة بطريقة "بريل" لكى تظهر الجمل على شاشة الكمبيوتر العادية.

وأكدت أن الجهاز متطور جدا، وبه كافة إمكانيات جهاز الكمبيوتر العادى فهو يسمح بحفظ البيانات و إعادة إستخدامها، كما يساعد الطالب المكفوف على إستخدام جهاز الكمبيوتر العادى والاستذكار علية و الكتابة أيضا، كما أن الجهاز يقبل الانترنت، و يتم توصيلة بجهاز الكمبيوتر لإستخدام كافة إمكانياتة وإعطاء الأوامر عن طريق "بريل"، وأكدت سهل الإستخدام للطلاب وأتاح فرصة كبيرة للمكفوفين لإستخدام الكمبيوتر، كما انه يمكن إستخدامة للمكفوفين بدون التوصيل بالكمبيوتر، و يمكن حفظ مكتبة كاملة علية لأن به مساحة كبيرة للتخزين.

وأكد جبريل أحمد النجار مدرس اللغة الإنجليزية بالمدرسة، أن الجهاز متطور جدا و يعد نقلة نوعية لتعليم الطلاب المكفوفين، متقدما بالشكر إلى وكيل وزارة التربية و التعليم و اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على هذا العمل الكبير لخدمة الطلاب المكفوفين تنفيذا لتعليم الرئيس عبد السيسى لتقديم كافة سب الرعاية لذوى الهمم.

و حول الجهاز أكد على انه به مساحة تخزينية كبيرة تصل إلى نحو 14 جيجا، كما يمكن توصيل "فلاشة" بالجهاز لمساحة أكبر أو لحفظ بيانات أمبر فهو يمكن تخزين مكتبة كاملة علية و تم وضع مناهج التعليم الثانوى على الجهاز لمساعدة الطلاب.

وأكد أن أهم ميزة للجهاز الجديد المتطور هو ربط الطالب الكفيف بنظيرة المبصر، فما يكتبه الطالب الكفيف يظهر على الشاشة للجميع، كما أن الجهاز يساعد طالب الجامعة فى آداء الإمتحان بدون مرافق، مطالبا بزيادة عدد الأجهزة، حيث يوجد بالمكتبة 6 أجهزة فقط، كما طالب بتعميم الفكرة فى جميع مدارس المكفوفين.

من جانبها قالت إيمان أحمد عبد الحميد مديرة مدرسة النور للمكفوفين بإدارة وسط التعليمة، أن المكتبة جاءت نتيجة تعاون وتنسيق بين الإدارة التعليمية ومديرية التربية والتعليم برئاسة محمد سعد وميل الوزارة الذى رحب بالفكرة، وساهم فى تنفيذها من خلال التواصل مع المجتمع المدنى لتوفير اللازم للأجهزة وبالفعل استطعات المديرية توفير 6 أجهزة للمكتبة.

و أكدت على تنفيذ تعليمات الرئيس السيسى وإتجاه الدولة فى تقديم كافة سبل الرعاية لذوى الهمم خاصة فى عام ذوى الهمم الذى أطلقه الرئيس، وأكدت على مزيد من السعى للتوسع فى المكتبة لخدمة أكبر عدد من الطلاب .