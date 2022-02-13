أول لقاء مع فريق جامعة المنيا أوائل الجمهورية فى الإبداع الشعبى.. لايف وصور

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا، من كلية التربية الفنية، بجامعة المنيا والتى حصلت على المستوى الأول لأفضل أعمال فنية وإبداعية للحرف الشعبية وللتراث المصرى، نتاج أعمال طلاب الجامعة المشاركين بفعاليات مهرجان الحرف الشعبية بالجامعات المصرية، تحت شعار "خير بلادنا" والذى تم تنظيمه فى الفترة من 4-8 فبراير الجارى بمحافظة أسوان، والذى نظمه معهد إعداد القادة بحلوان، برعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وبالتعاون مع جامعة أسوان، وتنافس خلاله 26 جامعة مصرية.

وقالت الدكتورة أمل أبو زيد عميد كلية التربية الفنية أنه تم الاستعداد بشكل كامل للمهرجان، ودخل المهرجان ونحن نثق فى قدرات طلابنا الذين خضعوا لتدريبات ومعسكراً للإعداد على يد أساتذة متخصصين بالجامعة؛ ليتمكنوا من تقديم رؤية فنية مميزة تنال إعجاب لجان التحكيم وزوار المعرض، واضافت أن الطلاب بذلوا مجهود متميز، ونحن سعداء بالحصول على المستوى الاول بالمسابقة.

فيما قالت آمنة ربيع قسم الأعمال الفنية والتراث الشعبى اخترنا فرق مختلفة بالكلية، وكل طالب برؤيته لأكثر شيء يميز محافظة المنيا وتناولها من خلال عمل فنى، بمشغولة فنية مسطحة أو مطرزه حسب قدرته الفنية لقدراته وابداعه، وكان متاح لنا العمل الفردى والجماعى، وقع اختيارنا على العمل الفردى ليكون هناك تنوع.

ولفتت قائلة قمنا بتجهيز الخامات والأدوات قبل السفر وجميعها خاص بالحرف الموجودة بالمحافظة، المعسكر كان يضم 26 محافظة وملتزمين بعدد ساعات معين، ونحن سعداء بالفوز، لأننا كنا ممثل جامعة المنيا، ولنا مشاركات مجتمعية كثيرة فى مجال خدمة المجتمع.