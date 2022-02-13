اليوم السابع
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أهالى قرية بنبان يشكرون الرئيس السيسى لإدراج قرى دراو بـ"حياة كريمة"

الأحد، 13 فبراير 2022 12:56 م
أهالى قرية بنبان يشكرون الرئيس السيسى لإدراج قرى دراو بـ"حياة كريمة" مشروعات حياة كريمة
أسوان – عبد الله صلاح

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وجه أهالى قرية بنبان بمحافظة أسوان، شكرهم للرئيس السيسى على إدراج قرى مركز دراو لمشروعات مبادرة حياة كريمة، مشيدين بالجهود المبذولة من محافظ أسوان لتحويل توجيهات القيادة السياسية لمشروعات ملموسة على الأرض، وهو الذى سيحقق طفرة تنموية وخدمية غير مسبوقة لرفع جودة الحياة وتحسين مستوى معيشة مواطنى هذه القرى.

وكلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وحدة حياة كريمة بالمحافظة بعقد جلسات الاستماع مع لجان التنمية المتكاملو لقرى مركز دراو من أجل رصد المطالب والإحتياجات الجماهيرية حيث تم عقد أولى هذه الجلسات مع لجنة التنمية المتكاملة وأهالى قرية بنبان، بحضور القيادات البرلمانية والتنفيذية وعمد ومشايخ وممثلى الأهالى والجمعيات الأهلية والشباب والمرأة، علاوة على مسئولى مؤسسة حياة كريمة.

وأوضح المهندس ناجح مصطفى رئيس وحدة حياة كريمة، بأن قرية بنبان تضم 3 قرى فرعية و20 نجعا ويبلغ عدد سكانها 30 ألف نسمة، لافتاً بأنه سيتم مخاطبة الجهات المختصة بالمطالب الفعلية لأهالى القرية والتى ركزت على أهمية تنفيذ مشروعات لمياه الشرب والصرف الصحى والمدارس، بجانب تحويل مستشفى بنبان إلى مستشفى مركزى مع إنشاء وحدة غسيل كلوى، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من المشروعات الأخرى فى قطاعات البريد والإتصالات والكهرباء والإنارة والغاز الطبيعى والطرق والرى والشباب والرياضة والثقافة ومحو الأمية ، فضلاً عن سكن كريم وإنشاء موقف لسيارات السيرفيس وسوق حضارى ووحدة إطفاء وأخرى للإسعاف و مشغل للسيدات، وكذا إنشاء مجمع خدمات وآخر زراعى.

 


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