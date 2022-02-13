أطباء مستشفى الكرنك بالأقصر ينجحون فى إعادة توصيل قناة معدية لفتاة

الأقصر - أحمد مرعى

حقق أطباء قسم الجراحة العامة بمستشفى الكرنك الدولى التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، نجاحا جديدا عبر إجراء عملية إعادة توصيل القناة المعدية إلى وضعها الطبيعى (Colostomy Closure) لفتاة تبلغ من العمر 23 عاماً، وكانت قد تعرضت سابقاً لطعن نافذ بالبطن من الجهة اليسرى وإستئصال الطحال والكلى اليسرى.

وقد قام فريق الجراحة العامة بمستشفى الكرنك، بإجراء إعادة استكشاف للبطن والتعرف على المستقيم، وإعادة توصيل القناة المعدية إلى وضعها الطبيعى مع غلق فتحة البراز الجانبية، مما ساعد لعودة المريضة من ممارسة حياتها بشكل طبيعى، وتمت العملية تحت إشراف الدكتور زياد عبد الرؤوف إسماعيل أخصائي الجراحة العامة و رئيس قسم العمليات بالمستشفى.

وتم إجراء العملية تحت مظلة التأمين الصحى الشامل بتكلفة 300 جنيه فقط سددتها المريضة، حيث يمكن الكشف بعيادة الجراحة العامة يومياً من الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساءاً بالمستشفى عن طريق جواب الإحالة من أقرب وحدة أو مركز طب أسرة لسكنك والاتصال برقم 15344 لحجز موعد الكشف.

وقد شارك في إجراء العملية كلا من الدكتور محمد حسن محمد رئيس أقسام الجراحة بالمستشفى، والدكتور علاء ذكى أخصائى الجراحة العامة بالمستشفى، والدكتور مايكل تاوضروس أخصائى التخدير بالمستشفى، والدكتور أحمد عيد أخصائى التخدير بالمستشفى، وبمشاركة من تمريض المستشفى كل من:- (أسماء أحمد قناوى - ياسمين صلاح).