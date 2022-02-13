أسوان تتلألأ.. شاهد جمال المحافظة بعد مشروع الهوية البصرية

أسوان – صلاح المسن

تستعد محافظة أسوان لبدء تنفيذ المرحلة الثانية لتطبيق تصميمات الهوية البصرية، ويتم حاليًا استكمال كل تفاصيل مشروع "الهوية البصرية"، وجارٍ إعداد قاعدة بيانات متكاملة ودقيقة عن الأعداد المستهدفة لتنفيذ مشروع الهوية البصرية بها فيما يتعلق بالمتبقى من وسائل النقل الجماعية بعد إنهاء 1250 سيارة ميكروباص وتاكسى، علاوة على المراكب الشراعية والفلوكة والمستهدف منها 1061 قاربًا لإدراجها ضمن المرحلة الثانية من المشروع وتم تشكيل لجنة لمراجعة واستلام الأعمال التى تمت فى المرحلة الأولى، علاوة على التنسيق مع الجامعة الألمانية لعرض رؤية المحافظة من أجل إجراء بعض الإضافات للتصميمات بما يتواكب مع التراث والثقافة والفنون الأسوانية.

ويشار إلى أن أهمية تطبيق مشروع الهوية البصرية لأسوان باعتباره مشروعًا مهمًا للتسويق السياحى لأسوان وخلق هوية وعلامة مميزة للمحافظة.

وشمل مشروع الهوية البصرية فى المرحلة الأولى بمدينة أسوان أعمال تجميل المسلة من خلال إحلال وتجديد بلاطات الجرانيت ودهان القمة المثلثة الذهبية، مع رفع كفاءة الإضاءة ووضع أسم أسوان على قاعدتها باللغتين العربية والإنجليزية، وإعادة دهان ورسم اللافتات واليافطات التابعة لبعض الشركات والهيئات لتدخل منظومة الهوية البصرية، مع تغيير مواقعها بما يتناسب مع زاوية الرؤية والمشاهدة لها، مع الاستمرار فى أعمال رى الأشجار والنخيل والمسطحات الخضراء للحفاظ على جميع المكتسبات التى شهدتها الفترة الأخيرة من زهور الزينة وغيرها.

كما يتم استكمال أعمال التطوير والتجميل والتى تضم تنفيذ 11 جدارية متنوعة فى إطار مشروع الهوية البصرية، بجانب تنفيذ الأعمال الفنية على الأسوار، بالإضافة إلى تنفيذ 3 لوحات فنية مجسمة تبرز أسم أسوان باللغات العربية والإنجليزية والهيروغليفية فى مواقع ميدان المسلة ومخرج كوبرى خزان أسوان، وعلى جبل البر الغربى.

ويظهر مشروع الهوية البصرية أسوان بشكل جديد يجمع بين عراقة الماضى وأصالة الحاضر، من خلال إعداد تصاميم حديثة نابعة من تاريخ وحضارة المدينة وتراثها العريق، ويكون بمثابة مرجع شامل يعكس تفرد مدينة أسوان، ويحافظ على القيم التراثية فى العناصر البصرية التى تؤثر على انطباع المواطنين والزائرين للمدينة وتعزز القيمة السياحية لأسوان.

جدير بالذكر أن مشروع الهوية البصرية هو أحد توجيهات القيادة السياسية، حيث تم تطبيق المشروع بالفعل بمدينة اسوان وظهر مشروع الهوية البصرية للنور، وجارى تركيب البنرات واللافتات على واجهات محطة السكك الحديدية الرئيسية ومطار أسوان الدولى والأتوبيس، وكذا الأماكن السياحية، علاوة على تركيب اللوحات الفنية على الأتوبيسات والميكروباص والتاكسى ضمن مشروع الهوية البصرية.

كما تم ربط آلية الاعتماد على الغاز الطبيعى فى تموين السيارات بالوقود بمشروع الهوية البصرية لمحافظة أسوان والذى يأتى تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية خلال زيارته الأخيرة للمحافظة حيث يتم تركيب الملصقات الجمالية المعبرة عن الهوية البصرية لأسوان على السيارات المدرجة ضمن مبادرة استخدام الغاز الطبيعى.

بالتوازى مع استكمال أعمال التطوير والتجميل والذى يضم تنفيذ 11 جدارية متنوعة فى إطار مشروع الهوية البصرية، بجانب تنفيذ الأعمال الفنية على الأسوار، بالإضافة إلى تنفيذ 3 لوحات فنية مجسمة تبرز أسم أسوان باللغات العربية والإنجليزية والهيروغليفية فى مواقع ميدان المسلة ومخرج كوبرى خزان أسوان، وعلى جبل البر الغربى، فضلاً عن أعمال تجميل المسلة من خلال إحلال وتجديد بلاطات الجرانيت ودهان القمة المثلثة الذهبية، مع رفع كفاءة الإضاءة ووضع أسم أسوان على قاعدتها باللغتين العربية والإنجليزية.

وتسير الأعمال على قدم وساق لتنفيذ مشروع الهوية البصرية من خلال اللوحات الفنية على الجداريات والأسوار وواجهات المبانى والمنشآت الحكومية، بالإضافة إلى وسائل المواصلات والمراكب الشراعية وغيرها من أجل إبراز التراث والثقافات والفنون المتنوعة.

كما قامت مجموعات من الفنانين من معلمى المدارس الفنية والزخرفية بالرسومات المقررة طبقاً لتصميمات الجامعة الألمانية والتى تم عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الحفل الختامى بمدينة أسوان الجديدة فى ختام أسبوع الصعيد، كما شارك فى تنفيذ الأعمال بعض النشء والأطفال بما يعكس تلاحم وفرحة المواطنين والأسر بمستوى ونوعية الأعمال الفنية الجارى تنفيذها.



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