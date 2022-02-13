أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت كالتالى:-
- الطماطم بسعر 5.5 جنيه للكيلوجرام.
- البطاطس 6.5 جنيه.
- البصل الأبيض 4 جنيهات.
- البصل الأحمر بـ 4 جنيهات
- الكوسة بـ 10 جنيهات .
- الجزر بـ 6.5 جنيه.
- الخيار بـ 11 جنيها.
- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
- الفلفل الرومى بـ 11 جنيها.
- الباذنجان الأبيض بـ 9 جنيهات.
- الباذنجان العروس 12.5 جنيه
- الفلفل البلدى بـ 18 جنيها
- الفلفل الألوان بـ25 جنيها.
- الليمون بـ 14 جنيها.
- بلح بارحى بـ34 جنيها
- البسلة بـ11 جنيها.
- كمثرى لبنانى بـ25 جنيها.
- فاصوليا خضراء بـ25 جنيها.
- تفاح إيطالى بـ 23 جنيها.
يوسفي سكرى بـ7 جنيهات.
برتقال بسرة بـ7 جنيهات.
برتقال بلدى بـ5 جنيهات.
الفراولة بـ14 جنيها.
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