أبو الغيط يفتتح الأسبوع العربى للتنمية المستدامة بجامعة الدول العربية

بيشوى رمزى

افتتح الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم الأحد، أعمال النسخة الرابعة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة، والذي يعقد خلال الفترة بين يومي 13 إلى 15 فبراير الجاري، تحت شعار "معا لتعافي مستدام" برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبالشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بجمهورية مصر العربية، الأمم المتحدة، البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي.

وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بأن الأمين العام ألقى كلمة أشار فيها إلى تداعيات جائحة كوفيد 19 الاقتصادية والاجتماعية والتي أثرت بشكل سلبي على المنطقة العربية بأثرها، فضلا عن تأزم الأوضاع في الدول المتأثرة بالنزاعات وتدهور مؤشرات التنمية وارتفاع الفقر متعدد الأبعاد وزيادة الفجوة الغذائية.

وأضاف المصدر أن أبو الغيط لفت في حديثه الى موضوع التمويل، حيث أكد على أهمية توفير موارد مالية إضافية لتسريع وتيرة تنفيذ أجندة التنمية المستدامة، فضلا عن أهمية البعد البيئي والذي يعد أحد ركائز العمل المستدام.

كما أشار أبو الغيط إلى احتضان المنطقة العربية لقمتي المناخ لعامي 2022 و2023 في كل من مصر والإمارات، حيث دعا إلى أهمية استغلال هذه الفرصة للدفاع عن المصالح العربية باعتبار أن المنطقة العربية من أكثر المناطق تضرراً بتغيرات المناخ.