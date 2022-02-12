يمنى عياد طالبة بكلية التربية الرياضية وتمثل دمياط فى منتخب مصر للملاكمة.. فيديو

دمياط معتز الشربينى

الرياضة هواية واستمتاع للتفرق بين ولد وبنت وخاصة الرياضات الفردية ولاسيما لعبة الملاكمة.



يمنى أحمد عياد البالغة من العمر 18 عاما ابنة مركز فارسكور بمحافظة دمياط طالبة بكلية التربية الرياضية احبت لعبة الملاكمة ونافست فى عدة بطولات حتى تمكنت من تمثيل دمياط فى منتخب مصر





تقول يمنى عياد احب لعبة الرياضات الفردية منذ الصغر ومارست لعبة الكاراتية والعاب القوى ثم توجهت للعبة الملاكمة منذ 4 سنوات وقررت التحدى مع نفسى وبدأت التمرين بجد على يد احد المدربين المتخصصين الكابتن وائل فهر وسجلت بنادى رأس البر والتحقت بمنطقة دمياط الملاكمة



وأضافت يمنى شاركت فى بطولة اسكندرية وحصلت على المركز الأول عام 2018، وبطولة الجمهورية بنادى الترسانة وحصلت على المركز الأول، وبطولة الجمهورية بمركز شباب المعادى وحققت المركز الأول، كما شاركت فى بطولة تصفيات المنتخبات ممثلة عن محافظة دمياط وحصل على المركز الأول وانضمنت إلى منتخب مصر وزن 57 كيلو جرام، ونستعد حاليا للسفر فى بطولات برومانيا وتركيا.



واضيف لبنى صابر حجازى الأم. بقدر ما كنت قلقة من لعبة الملاكمة لأنها لعبة مخاطر وكنت أخشى على بنتى منها الا أن تفوق يمنى فى هذه اللعبة كان يقوينى ويشجعنى على الوقوف خلفها بكل قوة وخاصة انها خاضت مراحل طويلة ومثلا دمياط فى منتخب مصر وشجعت اختها روان بالمرحلة الإعدادية على ممارسة نفس اللعبة والسير على خطى شقيقتها.



يؤكد ياسر ابوهندية رئيس نادى رأس البر نشجع الألعاب الفردية للسيدات والانسات ويوجد لدينا لاعبات فى الكلراتية و الملاكمة والسباحة وألعاب القوى وتفوق يمنى عياد فى لعبة الملاكمة شجعنا على تبنى هذه المواهب ودعمها بقوة، مشيرا إلى أن مجلس إدارة النادى قرر دعم اللعبة يمنى عياد خلال المرحلة المقبلة وتسجيعها على تحقيق مزيد من التقدم والتفوق فى لعبة الملاكمة.ذمؤكدا عل خير تذليل كافة الصعوبات والعقبات التى تواجهها ووجه الشكر لاسرتها ومدربيها والكابتن عبد السلام الروضى رئيس منطقة الملاكمة بدمياط.





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اللعبة-مع-رئيس-نادى-رأس-البر



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