وكيل تعليم الأقصر يكرم أوائل الجمهورية والمحافظة فى مسابقة الأبحاث.. صور

الأقصر - أحمد مرعى

كرم الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التعليم بمحافظة الأقصر، برفقة مدير عام الشئون التنفيذية والخدمات هشام عبدالستار، ومدير عام التعليم الابتدائى، ومدير عام التربية الخاصة ومدير الشئون المالية ومديري إدارات ورؤساء الأقسام، أوائل الجمهورية والمحافظة في مسابقة الأبحاث لجميع مراحل التعليم، والتي تنظمها الإدارة العامة للتربية البيئية والسكانية بوزارة التعليم.

وحصدت من مدرسة الأقصر الإعدادية بنات، الطالبة فاطمة صلاح خديوي المركز الأول على مستوي المحافظة، وكل من الطالبة ملك حمدي سيد أحمد مدرسة أبو العلا الابتدائية، والطالبة ريتاج محمد أبو الحسن مدرسة أرمنت الابتدائية المشتركة مركز أول علي مستوي المحافظة، والطالبة خلود رمضان أحمد والطالبة هبة محمود من مدرسة أرمنت الفنية بنات أول مرحلة ثانوي محافظة.

كما تم تكريم مشروع الهجرة الغير شرعية المنفذ في محافظة الأقصر، والذي تشرف عليه سفيرة الهجرة غير الشرعية بمقر وزارة الخارجية والمنفذ في المدرستين الاقباط الإعدادية بنين والثانوية الفنية بنات، كما تم تكريم حملة 100 مليون صحة للانيميا والتقزم التي نفذت بجميع المراحل الابتدائية، وتم تكريم مدرسة أرمنت الابتدائية بنات لفوزها علي مستوي المحافظة في مشروع المراجع البيئية.

وحظي بالتكريم مديرو المدارس المنفذين لجمعية الهلال الأحمر وجهاز شئون البيئة ومشروع الرعاية الصحية، كما تم تكريم مديري الإدارات ورؤساء الأقسام المنفذين لمبادرة رئيس الجمهورية في تطعيم جميع العاملين بالتعليم ( لقاح كورونا) لعدد 21 ألف عامل، ومبادرة تلقيح طلاب الثانوي والاعدادي لعدد 47 ألف طالب، كما أنه سوف يتم تنفيذ ربع الثاني من العام الدراسي مشروعات النشاط البيئى ومشروعات التوعية الصحية لعدد 36 مدرسة علي مستوي المديرية وفي النهاية تقدم وكيل التعليم بالشكر لجميع العاملين بالتعليم.



وكيل تعليم الأقصر يكرم أوائل الجمهورية والمحافظة فى الأبحاث (1)



وكيل تعليم الأقصر يكرم أوائل الجمهورية والمحافظة فى الأبحاث (2)



وكيل تعليم الأقصر يكرم أوائل الجمهورية والمحافظة فى الأبحاث (3)



وكيل تعليم الأقصر يكرم أوائل الجمهورية والمحافظة فى الأبحاث (4)



وكيل تعليم الأقصر يكرم أوائل الجمهورية والمحافظة فى الأبحاث (5)



وكيل تعليم الأقصر يكرم أوائل الجمهورية والمحافظة فى الأبحاث (6)