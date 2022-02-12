اليوم السابع
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أكرم القصاص
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وكالة فيتش: توقعات بزيادة صادرات مصر من الأدوية بـ4.7% خلال 2022

السبت، 12 فبراير 2022 09:49 ص
وكالة فيتش: توقعات بزيادة صادرات مصر من الأدوية بـ4.7% خلال 2022 تصنيع الأدوية _ صورة أرشيفية
(أ ش أ)

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توقعت وكالة "فيتش سولوشنز" أن تشهد صادرات مصر من الأدوية زيادة بنسبة 4.7% خلال عام 2022 الجاري، و5% فى 2023، و5.8% فى 2026.. مشيرة إلى توقعات بزيادة حجم سوق الأدوية الحاصلة على براءة اختراع فى مصر إلى 70 مليار جنيه بحلول 2031.

جاء ذلك فى الإنفوجراف الذى نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن توقعات وكالة "فيتش سولوشنز" عن سوق الدواء المصري.

وأشارت الوكالة إلى توقع أن تشهد مبيعات الأدوية فى مصر زيادة بنحو 6.6% عام 2022، وتصل إلى 8.6% عام 2026، ليصل حجم المبيعات المتوقعة من الأدوية فى 2022 إلى 82.3 مليار جنيه، 112.6 مليار جنيه مصرى فى 2026.

يذكر أن مصر كانت قد افتتحت فى أبريل 2021 أكبر مركز لتصنيع الأدوية فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لإنتاج 150 مليون عبوة من الأدوية سنويا تغطى 150 دواء مختلفا.

 


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