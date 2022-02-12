كتب محمد الأحمدى

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، منذ قليل وفاة نيافة الأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح، حيث نشرت على صفحتها الرسمية: "رقد في الرب بشيخوخة صالحة منذ قليل نيافة الأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة ورئيس دير الشهيد مارمينا المعلق بجبل أبنوب، عن عمر تجاوز 72 سنة، بعد حياة رهبانية بلغت 45 سنة قضى منها 36 سنة أسقفًا، حيث ولد يوم 5 نوفمبر 1949 وترهب بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، في 23 مارس 1977وسيم أسقفًا يوم عيد العنصرة 22 يونيو 1986..وسنوافيكم أولًا بأول بترتيبات صلوات تجنيزه".

وفى سياق آخر نظم معهد الأنبا أثناسيوس للدراسات المسيحية، التابع لإيبارشية ببا والفشن للأقباط الأرثوذكس أمس السيمنار الرابع، للمعهد، الذى ناقش عددا من المحاور الخاصة بسفر الرؤيا، بحضور الأنبا إسطفانوس أسقف الإيبارشية.

وجرى خلال السيمينار عرض عدد من الأوراق البحثية، إلى جانب محاضرة حملت عنوان "الدينونة والأزمنة الأخيرة عند الآباء الأقباط" ألقاها الباحث الإكليريكى موريس وهيب مدرس مادة اللاهوت العقيدى بإكليريكية الأنبا رويس، ومدرس الأدب القبطى بالمعهد.