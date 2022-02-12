وزير الخارجية يشيد بدور الشركات الألمانية العاملة فى مصر

كتب أحمد جمعة

أشاد وزير الخارجية سامح شكرى بجهود التهاون بين القاهرة وبرلين قى كافة المجالات، مشيرا إلى دور الشركات الألمانية فى مصر والتعاون قى مجالات اخرى ثقافية أو تعليمية، موضحا أن استضافة مصر لمؤتمر تغير المناخ يشكل أهمية كبيرة قى ظل السعى والهدف المشترك لانجاح المؤتمر للحفاظ على البيئة وتجديد الالتزام من المجتمع الدولى قى قضية تغير المناخ.

فيما أوضحت وزيرة الخارجية الالمانية ان هناك رؤية كبرى للتعاون بين القاهرة وبرلين، مشيرة لوجود تعاون كبير بين مصر والمانيا فى مجال السكك الحديدية والصحة والتعليم، مؤكدة اهمية أن التعاون يصل لأوجه حال توافر الامن والاستقرار.