وزير الخارجية: نؤكد ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود يونيو 67

كتب ــ أحمد جمعة

أكد وزير الخارجية سامح شكرى، ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، موضحا أن مصر تقوم بمشاورات مع الجانب الإسرائيلى والسلطة الفلسطينية، لبحث سبل تفعيل عملية السلام بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى خلال الفترة المقبلة، مشددا على أهمية حل الصراع على أساس حل الدولتين ومنع استمرار الآثار السلبية على الشعب الفلسطيني.

وأوضح سامح شكرى فى مؤتمر صحفى مع وزيرة خارجية ألمانيا، أنه تم التباحث حول ملف حقوق الإنسان فى كلا البلدين خلال جلسة المباحثات، مشيرا إلى أنه شرح للوزيرة الألمانية ما تقوم به الدولة المصرية لتوفير كافة سبل الرعاية لمواطنيها فى كافة المجالات.

من ناحيتها، قالت وزيرة الخارجية الألمانية "أنالينا بيربوك"، إنه جرت مباحثات مع وزير الخارجية سامح شكرى حول عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، موضحة أن مصر أهم شريك لبلادها في المنطقة العربية وشمال أفريقيا، موضحا أن التطورات في ليبيا تم التطرق لها بشكل موسع خلال جلسة المباحثات.

أعربت وزيرة الخارجية الألمانية عن تقدير بلادها للوساطة المصرية لوقف إطلاق النار في غزة، موضحة اهمية تفعيل عملية للسلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مشيرا للشراكة بين مصر وألمانيا واشكال التعاون بين البلدين في عدة مجالات، لافتة ان حوالي 400 ألف شخص يتحدثون اللغة الالمانية في مصر كثاني أكثر اللغات تحدثا في مصر.