اليوم السابع
Ads
السبت، 12 فبراير 2022 03:12 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير الخارجية: تشاورت مع الوزيرة الألمانية فى ملف حقوق الإنسان فى البلدين

السبت، 12 فبراير 2022 01:27 م
وزير الخارجية: تشاورت مع الوزيرة الألمانية فى ملف حقوق الإنسان فى البلدين جانب من المؤتمر الصحفى
كتب أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد وزير الخارجية شكرى، أن زيارة وزير الخارجية للمنطقة تعكس مدى اهتمام بلادها بالمنطقة، مشيرًا إلى أنها التقت مع الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم السبت للتطرق لعدد من الملفات، موضحًا أنه تم عقد جلسة مباحثات مشتركة تناولت عدد من الملفات الإقليمية. 
 
85c895a6-b5d8-441f-a191-0afb62c39374
 
 
أوضح سامح شكرى، فى مؤتمر صحفى مع وزيرة خارجية ألمانيا،  أنه تم التباحث حول ملف حقوق الإنسان فى كلا البلدين خلال جلسة المباحثات، مشيرا إلى أنه شرح للوزيرة الألمانية ما تقوم به الدولة المصرية لتوفير كافة سبل الرعاية لمواطنيها فى كافة المجالات.

سامح شكرى

وزيرة الخارجية الالمانية

آنالينا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة