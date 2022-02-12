وزير التعليم العالى: القطاع الخاص شريك أساسي في منظومة التأمين الصحي الشامل

بورسعيد - محمد عزام

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، اليوم السبت، إن القطاع الخاص شريك أساسي في منظومة التأمين الصحي الشامل.

وشدد وزير التعليم العالي، خلال زيارته لمحافظة بورسعيد لتفقد عدد من المنشآت الصحية، على أنه يجب دعم القطاع الخاص الذي تتعاقد معه منظومة التأمين الصحي الشامل، لتقديم خدماته للمنتفعين بالمنظومة الصحية بالشكل الذي يحقق أعلى معدلات الرضا لدى المرضى.

وأكد وزير التعليم العالي على أنه سيأتي إلى بورسعيد مواطنين من محافظات آخرى للعلاج وتلقي الخدمات بسبب جودتها، وأيضا لموقع بورسعيد وما تمتلكه من امكانات وأجواء تساعد المريض في فترة النقاهة.

يذكر أن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، وصل لمحافظة بورسعيد، لتفقد عدد من المنشآت الصحية.

واستقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وزير التعليم العالي والبحث العلمي فور وصوله لديوان عام المحافظة، لعقد اجتماع بينهم بحضور الدكتور أيمن محمد إبراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، والدكتور أحمد حسن أبو هاشم، مدير مديرية الشئون الصحية في بورسعيد، والدكتور مصطفى شعبان، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وقيادات وزارة الصحة، لمناقشة عدد من الملفات الصحية، ومنها: منظومة التأمين الصحي الشامل، وسير العمل في إنشاء المستشفى الجامعي الجديد، وتطوير المنشآت الصحية بالمحافظة.

ومن المنتظر أن يتفقد وزير التعليم العالي عدد من المنشآت الصحية ومنها: المستشفى الجامعي الجديد قبل افتتاح المرحلة الأولى منها، ومستشفيات: النصر والرمد والسلام، والوحدة الصحية بالحي الإماراتي ووحدة علي ابن ابي طالب، ومركز صحة حي الكويت، ومجمع هيئات التأمين الصحي الشامل.