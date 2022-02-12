وزيرة خارجية ألمانيا تؤكد ضرورة دعم جهود الأمم المتحدة فى ليبيا

كتب أحمد جمعة

أكدت وزيرة الخارجية الألمانية "أنالينا بيربوك أن الأمم المتحدة لعبت دورا مركزيا لحل الازمة الليبية، مطالبة بضرورة دعم دور الأمم المتحدة في ليبيا للدفع نحو حل الأزمة وتكثيف الحوار السياسي.

فيما أوضح وزير الخارجية سامح شكرى، أن مصر تدعم الحوار الليبي- الليبي لحل الأزمة الليبية، مؤكدا أن التوافق الأخير بين مجلس النواب والدولة مهم وخطوة نحو التوافق ونحن على اتصال مع كافة الأطراف الليبية للوصول نحو إجراء الانتخابات لتلبية إرادة الشعب الليبي وتوحيد مؤسساته وتوفير الأمن والاستقرار وحماية الأراضي الليبية.