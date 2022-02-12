اليوم السابع
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وزيرة خارجية ألمانيا: بصدد تشريع قانون لتقييد صادرات الأسلحة.. حقوق الإنسان هام

السبت، 12 فبراير 2022 01:57 م
وزيرة خارجية ألمانيا: بصدد تشريع قانون لتقييد صادرات الأسلحة.. حقوق الإنسان هام جانب من المؤتمر الصحفى
كتب أحمد جمعة

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قالت وزيرة الخارجية الألمانية، إن بلادها ستضع سياسة تقييدية على صادرات الأسلحة الألمانية للبلدان التى تستورد الأسلحة الألمانية، مؤكدة أن هناك قانون يجرى تشريعة ولم يصدر بعد لتقييد صادرات الأسلحة. 
 

أوضحت وزيرة الخارجية الألمانية، أن بلادها تولى اهتماما كبيرا لكل حقوق الإنسان فى كافة دول العالم، مشيرة لأهمية الاهتمام بملف حقوق الإنسان وضرورة الحوار الصريح حول وضع حقوق الإنسان سواء فى مصر أو مكان آخر فى دول العالم. 

 

لفتت وزيرة الخارجية الألمانية، إلى أهمية الاهتمام بملف حقوق الإنسان فى كافة دول العالم سواء فى الحقوق المدنية أو السياسية أو الاجتماعية، مشددة أهمية تبادل الرؤى بين البلدين.

 


سامح شكرى

وزييرة الخارجية الالمانية

آنالينا

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