والدة أصغر ضحايا مركب أبو قير: ابنى نجح بتفوق ومات بعدها بيوم.. فيديو وصور

الإسكندرية – أسماء على بدر

قالت والدة أصغر الضحايا فى مركب الصيد بأبي قير، إن نجلها الذى يبلغ من العمر 14 عاما نجح فى الشهادة الإعدادية بالفصل الدراسى الأول بتفوق، وكان سعيدا للغاية بعد علمه بالنتيجة.

وأضافت أنه يوم الواقعه كان نائما، وأيقظته للنزول مع خاله للصيد، فهم معتادين منذ الصغر على ذلك لكسب الرزق فى فترة الإجازة، وأشارت إلى أنهم خرجوا فى الظهيرة وفوجىوا بعرقلة إجراءات الصيد حتى الساعه الثانية ظهرا، وبعد صلاة المغرب فوجئوا بعدم رجوعهم ليعلموا بعد ذلك أن المركب غرقت بكل من عليها لتنهار وتبكى أملا فى استخراج جثمانه والعثور عليه.

وقالت والدة إسماعيل حسن على، عمره 14 عاما وشقيقيها ضحايا حادث غرق مركب أبو قير، إنهم خرجوا فى الساعة الثانية ظهرا، وبعد صلاة المغرب اختفوا تماما ولم يعثروا سوى على المركب مقلوبة وغارقة، وارتدت ملابس بيضاء، مؤكدة أنهم شهداء في الجنة.

وأضافت لليوم السابع، أنه ما زال البحث جاريا عن الضحايا منذ يومين وحتى الآن، ولم يعثروا سوى على شقيقها الكبير فقط، ولكن نجلها الذى يبلغ من العمر 14 عاما وشقيقها الأصغر مازال البحث جارى عنهم، وأشارت إلى أنهم كان معهم شخص غريب وهو كان عريس يجهز لزفافه بعد شهر ولكن الموت كان أسرع، وطالبت بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بتصريح الدفن من البحيرة.

وشهدت منطقة أبو قير شرق الإسكندرية، حادث غرق مركب صيد ولقى أربعة صيادين مصرعهم غرقًا، وعُثر على جثة أحد الصيادين فى منطقة شلنشات المعدية، ولا يزال البحث جاريًا عن الثلاثة الآخرين، وننشر أسماء الصيادين وهم أحمد على حماد، محمد على حماد، اسماعيل حسن على، عبدالله خميس.

وكان قد تلقت مديرية أمن الإسكندرية بلاغا يفيد بغرق مركب صيد فى منطقة أبوقير وجارى البحث عن الضحايا، ويواصل فريق الانقاذ البحث عن الضحايا فور تلقى بلاغا من الأهالى بالقرب من مكان الغرق فى جزيرة نيلسون والمنطقة المجاورة.

وكان قد ظهر أحد الجثامين بمنطقة المعدية التابعة لمحافظة البحيرة بعد مكان الغرق بحوالى 10 كم ولا يزال البحث جاريًا عن الثلاثة أخرين، وكانت قد تعرضت محافظة الإسكندرية لرياح شديدة وأمواج مرتفعة هلال الأيام الماضية مما تعيق حركة الصيد.

وقال الكابتن إيهاب المالحى ضمن فريق الانقاذ إن المكان ملىء بالصخور، والرؤية منخفضة، مما أدى إلى صعوبة البحث عن الجثامين الثلاثة المتبقية، مرجعًا سبب انقلاب المركب نتيجة ارتفاع الأمواج، حيث كان البحر مرتفعًا للغاية.

وأشار إلى عمق البحر في مكان الغرق يتراوح بين 10 إلى 13 مترًا ، وأن الرؤية في هذا المكان صعبة، وأكد أنه تم إبلاغ فريق الإنقاذ النهري بالإسكندرية من أجل تكثيف البحث، حيث من المتوقع أن تبتعد الجثث عن موقع انقلاب القارب بسبب الرياح.



والدة أصغر ضحايا مركب أبوقير بالإسكندرية