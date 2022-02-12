هيئة الإذاعة والتلفزيون تطلق أول إذاعة إخبارية فى السعودية غدًَا

إيمان حنا

تطلق هيئة الإذاعة والتلفزيون بالمملكة العربية السعودية أول إذاعة إخبارية فى المملكة غدا، بالتزامن مع اليوم العالمى للإذاعة الموافق 13 فبراير من كل عام، وتعد إذاعة الإخبارية الأولى من نوعها فى المملكة، وستكون الفرع الإذاعى من قناة الإخبارية، وذلك فى خطوة تستهدف من خلالها الهيئة استكمال مسيرتها فى التركيز على المحتوى المحلى والاتجاه نحو التخصص. وفق واس.

وأوضح الرئيس التنفيذى لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثى، أن هذه الخطوة تأتى فى إطار استراتيجية الهيئة نحو توزيع الخطاب الإعلامى عبر جميع المنصات والتحول نحو الإعلام المتخصص لتلبية رغبات شرائح المجتمع.

وأشار إلى أن الاهتمام بإطلاق الإذاعة يأتى مواكبًا للتغيرات المتسارعة التى تشهدها المملكة على الأصعدة كافة، مما يجعل هناك ضرورة ملحة لإشباع نهم الباحثين عن المعلومات الجديدة سياسيًا ورياضيًا واقتصاديًا.

وسيكون البث المبدئى لإذاعة الإخبارية فى ثلاثة مناطق من خلال موجة الـ fm وهى الرياض وجدة والدمام.

وأعلنت قناة الإخبارية عن تقديم إذاعة الإخبارية فى انطلاقتها لفترات إخبارية متنوعة تشتمل على نشرات ومواجيز إخبارية محدثة بالإضافة إلى قصص إخبارية تغطى كافة القضايا التى تهم المجتمع بالإضافة إلى أبرز الاحداث الدولية العاجلة.