"هنا القاهرة".. معلومات الوزراء يحيى ذكرى تأسيس الإذاعة فى العالم

فى اليوم العالمى للإذاعة والموافق الثالث عشر من فبراير، نشر مركز معلومات مجلس الوزراء المصرى فيديو "هنا القاهرة.. أولى كلمات الإذاعة المصرية".

ويأتى احتفال هذا العام تحت شعار "نعم للإذاعة، نعم للثقة"، تزامنًا مع ذكرى مرور أكثر من 100 عام على الإذاعة حول العالم.

وقد بدأ البث الإذاعى المصرى فى مايو 1934بالاتفاق مع شركة ماركونى، ليتم تمصير الإذاعة المصرية بعدها عام1947.وقد بدأ البث الإذاعى فى مصر بـ 4 محطات، وصولًا إلى 10 محطات، كما وصل عدد رؤساء الإذاعة المصرية حتى الآن إلى 23 رئيسًا.

وقد اعتُمِدت عبارة "هنا القاهرة" كعبارة رسمية لبدء الإرسال الإذاعى فى مصر، والتى انطلقت على لسان أ. أحمد سالم أول مذيع بالإذاعة المصرية.

كما اشتهرت الإذاعة المصرية ببرامجها المختلفة، والتى ساهمت فى تشكيل وجدان الكثيرين فى مصر والوطن العربى، ومن أشهر برامج الإذاعة المصرية: برنامج "على الناصية"، وبرنامج "كلمتين وبس" و"ساعة لقلبك" للفنان فؤاد المهندس، إلى جانب برنامج "إلى ربات البيوت" أشهر برامج المرأة فى الإذاعة، وبرنامج "غنوة وحدوتة" أحد أشهر برامج الأطفال.